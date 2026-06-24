Из «Артека» вывезут 16 детей из Орловской области

В лагере «Артек» у Ялты в Крыму находятся 16 школьников из Орловской области. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» сообщили, что обсуждают вопрос их возвращения в ближайшее время. Уточняется, что транспорт для всех детей, которых вывозят из «Артека», организует Минтранс РФ.