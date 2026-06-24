Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из «Артека» вывезут 16 детей из Орловской области

В лагере «Артек» у Ялты в Крыму находятся 16 школьников из Орловской области. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» сообщили, что обсуждают вопрос их возвращения в ближайшее время. Уточняется, что транспорт для всех детей, которых вывозят из «Артека», организует Минтранс РФ.

Источник: Коммерсантъ

В лагере «Артек» у Ялты в Крыму находятся 16 школьников из Орловской области. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» сообщили, что обсуждают вопрос их возвращения в ближайшее время. Уточняется, что транспорт для всех детей, которых вывозят из «Артека», организует Минтранс РФ.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» также сообщили, что пока не принимали решения относительно альтернативного отдыха и оздоровления для детей, которых планировали отправить в Крым в оставшиеся летние месяцы.

Накануне власти Воронежской области сообщили о проработке вопроса организованного вывоза 39 детей из «Артека». В правительстве Белгородской области рассказали об отмене двух оставшихся летних смен в санатории «Бригантина “Белогорье”» в Евпатории. Для школьников, которые должны были туда поехать, планируют выбрать площадки для отдыха в других российских регионах.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении до 1 сентября «приостановить бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления», а также «для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности». Он назвал ограничения необходимыми мерами для обеспечения общественной безопасности в сложившейся ситуации.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше