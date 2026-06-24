Годовая инфляция в Калининградской области в мае снизилась до 5,9%

В непродовольственном сегменте картина была неоднородной. Значительнее всего выросли цены на электронику и бытовую технику: пылесосы, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Продавцы начали переносить в цены накопленные издержки. Подорожали и легковые автомобили, особенно импортные с пробегом, из-за оживления спроса. При этом меха и меховые изделия подешевели из-за сезонного спада интереса, а строительные материалы (ДСП, виниловые обои, еврошифер, ламинат) стали доступнее из-за снижения объёмов строительства и падения спроса.