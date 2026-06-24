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Годовая инфляция в Калининградской области в мае снизилась до 5,9%

По данным Росстата, годовая инфляция в регионе в мае 2026 года замедлилась до.

Источник: KaliningradToday

5,9%. В апреле она составляла 6,2%. За месяц цены в среднем выросли на 0,26%. Услуги подорожали сильнее всего, непродовольственные товары тоже прибавили в цене, а продукты, напротив, стали дешевле.

Продовольственные товары подешевели в основном за счёт яиц — помогло наращивание производства на местной птицефабрике. Помидоры и огурцы тоже стали доступнее с наступлением тепла: снизились затраты производителей на отопление теплиц. Также подешевели сливочное масло и другая масложировая продукция.

В непродовольственном сегменте картина была неоднородной. Значительнее всего выросли цены на электронику и бытовую технику: пылесосы, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Продавцы начали переносить в цены накопленные издержки. Подорожали и легковые автомобили, особенно импортные с пробегом, из-за оживления спроса. При этом меха и меховые изделия подешевели из-за сезонного спада интереса, а строительные материалы (ДСП, виниловые обои, еврошифер, ламинат) стали доступнее из-за снижения объёмов строительства и падения спроса.

Высокий спрос на отдых в регионе позволил санаториям поднять цены. Также выросли тарифы на зарубежные туры, особенно в Турцию и Беларусь, благодаря прямым рейсам и началу высокого сезона.

Как отметила руководитель направления экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Ольга Непомнящая, несмотря на замедление, годовая инфляция в регионе остаётся выше общероссийской. Банк России продолжает политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

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