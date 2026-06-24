Кассация отказала ростовскому фонду капремонта во взыскании 39 млн руб. с мэрии

Арбитражный суд Ростовской области в июле 2025 года отказал фонду в иске, указав на отсутствие оснований считать спорные суммы неосновательным обогащением департамента или администрации. В марте 2026 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и взыскал с департамента 31,06 млн руб. долга и 8,24 млн руб. процентов, указав, что работы по лифтам были выполнены, а непредставление документов в установленный срок само по себе не лишает фонд права на компенсацию.