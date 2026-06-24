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В Куйбышевском районе ввели карантин по бешенству

В Куйбышевском районе ввели карантин по бешенству после выявления заболевания у домашней собаки. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовой информации Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Куйбышевском районе ввели карантин по бешенству после выявления заболевания у домашней собаки. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовой информации Ростовской области.

Очагом стало домовладение в хуторе Ленинском. Неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 500 м. На территории эпизоотического очага запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных (кроме вакцинированных), снятие шкур с трупов животных, охота на восприимчивых животных (за исключением охоты в целях регулирования их численности).

На территории неблагополучного пункта также запрещены ярмарки и выставки, другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Карантин действует до его официальной отмены.