Тайны выпускных. Что скрывают депутаты за строгими костюмами?

Вы думали, они родились в строгих костюмах и с дипломатами в руках? Ошибаетесь. Сегодня они — известные в регионе депутаты и представители партии «Единая Россия», но прежде чем надеть свой значок, они носили ленту выпускника, а их прощание со школой было полно приключений. Испорченная ливнем причёска, марш-бросок на каблуках к Каме, травма накануне праздника и яблоня, посаженная всем классом, — эти детали не найдёшь в официальных биографиях.
Главное — настроение.
«Подготовка к выпускному в конце 80-х была квестом. Вспоминаю, как мы с мамой штурмовали магазины в поисках “того самого” платья. Это сейчас у девочек глаза разбегаются от выбора», — вспоминает депутат Пермской городской думы Татьяна Шестакова.
Не найдя в магазинах идеального наряда, решили шить самостоятельно.
«В дело пошло мамино платье из её молодости. Перешивали ночами напролёт. И знаете что? Получилось просто бомбически! А потом были три часа в парикмахерской, мне крутили бигуди под адски горячим феном. Я вышла королевой мира с шикарной укладкой. Но тут хлынул ливень — и моя причёска превратилась в “воронье гнездо”. Сначала я расстроилась, но мама меня рассмешила. И в итоге я хохотала над собой весь вечер. Этот выпускной запомнился живой историей о том, что главное — не укладка, а настроение и умение посмеяться над собой», — признаётся Татьяна Шестакова.
Песни до рассвета.
«Мой выпускной — не точка, а многоточие. Рядом те, с кем я сидела за одной партой, делила победы и разочарования, яркие школьные встречи, — рассказывает руководитель региональной общественной приёмной председателя партии “Единая Россия” Д. А. Медведева в Пермском крае Елена Савельева. — Помню трепет и дерзость: все дороги открыты, дух захватывает. Страшно от неизвестности, но интересно, потому что это мой выбор. Завораживает мысль: главное — не ошибиться».
Елена признаётся, что навсегда запомнилось, как гуляли в день выпускного: пешком на каблуках из Мотовилихи шли до набережной.
«Ветер с Камы, гитара до рассвета и душевные разговоры, где слова не требуют проверки на искренность. А после остаётся тихая, тёплая вера в будущее и в людей. В то, что всё получится. Что всё только начинается. И впереди — невероятное путешествие во взрослую жизнь», — вспоминает она.
«Оскар» и травма ноги.
С теплотой вспоминает выпуск из школы и депутат Госдумы от Пермского края, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
«Наш последний звонок мы решили превратить в настоящую церемонию награждения — что-то вроде школьного “Оскара”, где учителям вручали шуточные премии, — рассказывает депутат. — Для каждого учителя мы переделывали популярные песни того времени. Сейчас вспоминаю и понимаю, сколько сил мы тогда вложили в подготовку, потому что очень хотели сказать преподавателям спасибо неформально, по-своему, по-школьному».
А вот хулиганить в школьные годы Антону Немкину не доводилось: в школе работала его тётя, которая приглядывала за племянником. Но и это сейчас вспоминается с теплотой и улыбкой.
«Буквально накануне выпускного я умудрился подвернуть ногу на тренировке по боксу. Тогда казалось, что это настоящая катастрофа, но, как это часто бывает, именно такие неожиданные моменты потом запоминаются особенно ярко. Мы всё равно отлично провели тот вечер, много смеялись, вспоминали школьные истории и строили планы на будущее», — рассказывает Антон Немкин.
Антоновка на память.
«Глядя на выпускников, таких красивых, с лентами через плечо, я всегда невольно вспоминаю свой выпускной», — рассказывает депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов.
Особенно в памяти осталась история, связанная с памятным подарком школе, который по традиции оставляют все выпускники.
«Обычно это скучная табличка или стенд с правилами поведения, который никто не читает. Наш классный руководитель предложил: “Давайте посадим дерево. Пусть это будет наша яблоня, и она будет кормить будущих учеников”. Сказано — сделано. Мы купили трёхлетний саженец антоновки. Директор выделил место прямо перед центральным входом. Мы вырыли яму всем классом — даже девчонки, которые боялись маникюр испортить, взялись за лопаты», — вспоминает депутат.
В праздничный день выпускники торжественно посадили дерево, а под его корнями спрятали капсулу с записками, в которых каждый написал, кем хочет стать.
«Я написал: “Хочу просто быть на своём месте. И чтобы родители мной гордились”. Недавно проезжал мимо школы. Яблоня — огромная, цветёт! И вот что я понял: хороший поступок — как дерево. Один раз посадил, а плоды получают те, кто пришёл после тебя», — делится Роман Водянов.