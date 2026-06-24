Тайны выпускных. Что скрывают депутаты за строгими костюмами?

«В дело пошло мамино платье из её молодости. Перешивали ночами напролёт. И знаете что? Получилось просто бомбически! А потом были три часа в парикмахерской, мне крутили бигуди под адски горячим феном. Я вышла королевой мира с шикарной укладкой. Но тут хлынул ливень — и моя причёска превратилась в “воронье гнездо”. Сначала я расстроилась, но мама меня рассмешила. И в итоге я хохотала над собой весь вечер. Этот выпускной запомнился живой историей о том, что главное — не укладка, а настроение и умение посмеяться над собой», — признаётся Татьяна Шестакова.