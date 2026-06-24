В Нижегородской области впервые в России создадут производственные парки

Производственный парк регионального значения дополнит действующую систему промышленной инфраструктуры и не будет дублировать статус промышленного технопарка. Для компаний, заинтересованных в создании производственных парков, предусмотрена имущественная поддержка. В частности, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться в аренду на льготных условиях без проведения торгов.