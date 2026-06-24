В Нижегородской области впервые в России создадут производственные парки

Производственные парки регионального значения откроют в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Нижегородская область стала первым субъектом РФ, законодательно закрепившим такое понятие. Новый формат ориентирован на создание компактных производственных площадок. Создание производственных парков позволит увеличить предложение готовой инфраструктуры и сделать ее более доступной для бизнеса. Это важный шаг в поддержке небольших предприятий в текущих экономических условиях», — отметил заместитель губернатора Егор Поляков.
Производственный парк регионального значения дополнит действующую систему промышленной инфраструктуры и не будет дублировать статус промышленного технопарка. Для компаний, заинтересованных в создании производственных парков, предусмотрена имущественная поддержка. В частности, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться в аренду на льготных условиях без проведения торгов.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что производственные парки регионального значения создадут дополнительные возможности для развития малых технологических компаний. Новый формат поможет небольшим промышленным предприятиям решить проблему нехватки площадок с готовой инфраструктурой.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.