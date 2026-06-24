В Ростовской области объявили и сразу отменили беспилотную опасность

В Ростовской области днем 24 июня был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Предупреждение опубликовали в донском МЧС.
Однако спустя десять минут после объявления тревогу отменили.
Напомним, в ночь на 24 июня над двумя городами и пятью районами сбили около 30 БПЛА.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше