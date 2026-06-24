В России срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят ограничить 15 годами

По проекту, банки смогут получать компенсацию не более 15 лет с даты заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. После истечения этого срока субсидирование прекратится, и кредитные организации будут обязаны перевести заемщиков на рыночные условия.