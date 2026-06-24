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В России срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят ограничить 15 годами

По истечении этого срока показатель повысится до рыночного уровня.

Власти намерены ввести ограничение по сроку действия льготной ставки семейной ипотеки — не более 15 лет. Об этом пишут «Известия», изучившие проект правил компенсации банкам недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

Семейная ипотека сейчас выдаётся по ставке 6% годовых, тогда как рыночные ставки значительно выше. Разницу банкам покрывает государство: компенсация рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3,5%». При текущем уровне ключевой это около 17,75% годовых, из которых 6% платит заёмщик.

По проекту, банки смогут получать компенсацию не более 15 лет с даты заключения договора семейной ипотеки, оформленного начиная с 1 июля 2026 года. После истечения этого срока субсидирование прекратится, и кредитные организации будут обязаны перевести заемщиков на рыночные условия.

Для кредитов на покупку готового или строящегося жилья ставка в этом случае будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%». Для индивидуального жилищного строительства — «ключевая ставка плюс 2,5%».

В мае сообщалось, что намерения Минфина России ужесточить условия семейной ипотеки приведут к ещё большему охлаждению рынка недвижимости в Калининградской области. Такое мнение высказала «Клопс» ипотечный брокер Алина Приданцева.