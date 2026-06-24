Азия становится ближе пермякам?

Раньше трафик к китайским сервисам проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после — в Китай. После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счёт этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах и др. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое.