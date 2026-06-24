Азия становится ближе пермякам?

Для пермяков ускорили соединение с китайскими сервисами. Что это значит?
МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал связи между Хабаровском и Гонконгом. Теперь трафик от пользователя к сервисам двигается по сокращённому маршруту без необходимости пересекать несколько стран.
Кстати, в Пермском крае спрос на китайские онлайн-сервисы увеличился на 88%. Это больше, чем в целом по России.
Раньше трафик к китайским сервисам проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после — в Китай. После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счёт этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах и др. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое.
«Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растёт: трафик в первом квартале 2026 г. увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надёжность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.