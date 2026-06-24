В Калининградской области инфляция замедлилась до 5,9% на фоне удешевления продуктов

Непродовольственные товары: техника и авто дорожают, стройматериалы дешевеют. Среди непродовольственных товаров выделились электроника и бытовая техника. Пылесосы, холодильники, стиральные машины и микроволновые печи ощутимо подорожали: продавцы начали закладывать в цену накопленные издержки. Легковые автомобили, особенно импортные с пробегом, тоже прибавили в цене на фоне оживления спроса. В то же время строительные материалы, такие как ДСП, виниловые обои, еврошифер и ламинат, стали доступнее из-за снижения объёмов строительства и падения спроса.