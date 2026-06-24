В Калининградской области инфляция замедлилась до 5,9% на фоне удешевления продуктов

Годовая инфляция в регионе в мае снизилась до 5,9% с 6,2% месяцем ранее. За месяц цены прибавили в среднем 0,26%. Рост замедлился благодаря удешевлению продуктов, хотя услуги и ряд непродовольственных товаров продолжали дорожать.
Продуктовый рынок: яйца и овощи потянули вниз. Основной вклад в снижение инфляции внесли яйца. Местная птицефабрика нарастила производство, что привело к падению розничных цен. Помидоры и огурцы тоже подешевели: тёплая погода позволила сократить затраты на отопление теплиц. Цены на масложировую продукцию, включая сливочное масло, тоже снизились.
Непродовольственные товары: техника и авто дорожают, стройматериалы дешевеют. Среди непродовольственных товаров выделились электроника и бытовая техника. Пылесосы, холодильники, стиральные машины и микроволновые печи ощутимо подорожали: продавцы начали закладывать в цену накопленные издержки. Легковые автомобили, особенно импортные с пробегом, тоже прибавили в цене на фоне оживления спроса. В то же время строительные материалы, такие как ДСП, виниловые обои, еврошифер и ламинат, стали доступнее из-за снижения объёмов строительства и падения спроса.
Услуги: отдых и путешествия становятся дороже. Высокий спрос на внутренний туризм позволил санаториям и пансионатам активнее поднимать цены. Зарубежные поездки в Турцию и Беларусь тоже подорожали — сказались начало высокого сезона и наличие прямых рейсов.
Комментируя данные, Ольга Непомнящая из регионального Отделения Банка России отметила, что, несмотря на замедление, инфляция в Калининградской области остаётся выше общероссийской. Регулятор продолжает политику, направленную на её снижение до целевого уровня в 4%.