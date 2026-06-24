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Онищенко рассказал, сколько видов инфекции могут переносить клещи

Онищенко: клещи могут переносить около 20 возбудителей инфекций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Клещи, обитающие в России, могут переносить около 20 различных возбудителей инфекций, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас есть много клещей, которые переносят Конго-крымскую геморрагическую лихорадку, она у нас Ставрополье, Ростовской области. У нас есть клещевой энцефалит — это практически вся лесная зона европейской части нашей страны, Сибирь, таежная часть… И каждый зараженный клещ может переносить порядка 20 возбудителей заболеваний», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».

Он отметил, что при этом существуют и особи клещей, которые не заражены вирусами. Однако проживающим в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах гражданам проводится прививка от этого заболевания по эпидемическим показаниям.