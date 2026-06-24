Онищенко рассказал, сколько видов инфекции могут переносить клещи

«У нас есть много клещей, которые переносят Конго-крымскую геморрагическую лихорадку, она у нас Ставрополье, Ростовской области. У нас есть клещевой энцефалит — это практически вся лесная зона европейской части нашей страны, Сибирь, таежная часть… И каждый зараженный клещ может переносить порядка 20 возбудителей заболеваний», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».