Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки закрытой школы в Прикамье

В апреле 2026 года должностные лица приняли решение о закрытие единственной школе в селе Ярино Добрянского окуга. Мнение жителей населённого пункта не учитывалось. Всех местных учеников перевели в образовательные учреждения Добрянки. При этом автомобильная дорога до города находится в непригодном состоянии и родители школьников опасаются за безопасность детей. Также они неоднократно обращались в различные инстанции, однако всё было безрезультатно.