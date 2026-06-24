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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки закрытой школы в Прикамье

Ранее жители деревни Ярино сами обратились к главе СК России.

Главе следственного комитета РФ сообщат об итогах экспертизы закрытой школы в селе Ярино Пермского края, сообщили в Информационном центре СК России.

В апреле 2026 года должностные лица приняли решение о закрытие единственной школе в селе Ярино Добрянского окуга. Мнение жителей населённого пункта не учитывалось. Всех местных учеников перевели в образовательные учреждения Добрянки. При этом автомобильная дорога до города находится в непригодном состоянии и родители школьников опасаются за безопасность детей. Также они неоднократно обращались в различные инстанции, однако всё было безрезультатно.

Жители разместили обращение к Председателю СК России в социальной сети. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Прикамья лично доложить о результатах проверки и рпботе по реализации прав несовершеннолетних.

Напомним, в Пермском крае с 1 сентября закроют единственную школу в селе Краснояр. Ученикам придётся добираться до «Куединской СОШ № 2» и детского сада № 5 того же посёлка.