Особый режим ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 24 июня

В аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) введён особый режим обслуживания авиарейсов: приём и отправка судов осуществляются только по согласованию с уполномоченными структурами. Об этом сообщили в соцсетях Росавиации.
Это связано с действующими временными ограничениями на эксплуатацию воздушного пространства вблизи авиаузла.
Расписание полётов может быть скорректировано. Такие меры необходимы для гарантии безопасности авиаперевозок.
Актуальный статус рейса пассажиры могут проверить на онлайн‑табло аэропорта.
Ранее три авиарейса отменили и шесть задержали в нижегородском аэропорту.