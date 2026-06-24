Суд отменил взыскание платежей с комика Антона Шастуна по иску РКН

Антон Шастун родился 19 апреля 1991 года в Воронеже. Окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по специальности «Менеджмент». Ранее обучался на факультете прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета по специальности «Бизнес-информатика». Творческую деятельность начинал в составе университетской команды КВН «БВ», затем выступал в импровизационном театре «Спорный вопрос» в Воронеже. После окончания вуза принял решение посвятить карьеру юмору. Был приглашен для участия в шоу «18+», где исполнял стендап-номера. На одном из выступлений привлек внимание воронежского комика Руслана Белого (признан иноагентом), который пригласил его выступить в Comedy Club в Москве. В 2013 году участвовал в отборе для проекта Comedy Баттл на канале ТНТ, где был замечен креативным продюсером телеканала. С 2016 года является участником шоу «Импровизация» (с 2023 года — «Импровизаторы») в составе квартета (Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко). Был членом жюри Comedy Баттл. В 2023 году — ведущий телеигры «Взрослым не понять» на СТС. Также известен как участник проектов «Громкий вопрос», «Истории», «Тейбл Тайм», «Что делаем, куда идем?» и ведущий интернет-шоу «Контакты», «Цитаты» и «Неигры» на своих каналах.