Более 40 аварий с юными мотоциклистами произошли в Красноярском крае с начала года

«Госавтоинспекция очередной раз обращаясь к родителям и законным представителям несовершеннолетних напоминает, что мототехника — это источник повышенной опасности для ваших детей. Приобретая для ребенка транспорт, управлять которым у него нет соответствующего права, вы сами подвергаете его жизнь угрозе. Дарите своим детям будущее, а не игрушку гибели», — отмечают в ведомстве.