Более 40 аварий с юными мотоциклистами произошли в Красноярском крае с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За полгода на дорогах региона зарегистрировано 42 ДТП с несовершеннолетними водителями мототранспорта. В авариях пострадали 49 детей, один ребенок погиб.
Основная причина подобных происшествий — нарушение правил дорожного движения и управление техникой без необходимого опыта и прав.
«Госавтоинспекция очередной раз обращаясь к родителям и законным представителям несовершеннолетних напоминает, что мототехника — это источник повышенной опасности для ваших детей. Приобретая для ребенка транспорт, управлять которым у него нет соответствующего права, вы сами подвергаете его жизнь угрозе. Дарите своим детям будущее, а не игрушку гибели», — отмечают в ведомстве.
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