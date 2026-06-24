Турналог принес в бюджет Перми свыше 30 миллионов рублей

В Перми действуют 134 гостиниц, отелей и хостелов, в общей сложности насчитывающих 3 923 номера. В 2025 году численность туристов, останавливавшихся в пермских отелях и гостиницах, составила 404,3 тысячи человек. Это на 13,1 процентов больше показателя 2024 года. В этом году благодаря открытию новых гостиничных комплексов появилось еще 328 номеров. По среднему времени пребывания гостей — 3,7 ночи — Пермь занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.