Чернышенко поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати «Новости», РИА Новости и медиагруппа «Россия сегодня». В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки «От Советского информбюро», звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.