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Что делать воронежцам при сигнале о ракетной опасности или обстреле?

Алгоритм действий напомнили региональные власти.

В Воронежской области за последний месяц неоднократно вводили режим ракетной опасности. О том, как вести себя при его объявлении или обстреле, напомнили региональные власти.

После сигнала тревожных сирен прежде всего нужно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго следовать официальным инструкциям.

Ели вы находитесь дома:

Отойдите от окон, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, туалет, кладовая.

Если вы на улице:

Укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе. При ракетной опасности запрещено пользоваться лифтами.

Если вы в транспорте:

Остановитесь, выйдите на улицу и укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе.

Покидать укрытие можно только после окончания сигнала об опасности.

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