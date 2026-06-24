Что делать воронежцам при сигнале о ракетной опасности или обстреле?

В Воронежской области за последний месяц неоднократно вводили режим ракетной опасности. О том, как вести себя при его объявлении или обстреле, напомнили региональные власти.
После сигнала тревожных сирен прежде всего нужно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго следовать официальным инструкциям.
Ели вы находитесь дома:
Отойдите от окон, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, туалет, кладовая.
Если вы на улице:
Укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе. При ракетной опасности запрещено пользоваться лифтами.
Если вы в транспорте:
Остановитесь, выйдите на улицу и укройтесь на нижних этажах ближайшего здания, в паркинге, подземном переходе.
Покидать укрытие можно только после окончания сигнала об опасности.