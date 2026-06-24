НЭВЗ судят за вред окружающей среде на 175 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 9 июля 2026 года заседание по делу о взыскании с Производственной компании «Новочеркасский электровозостроительный завод» компенсации вреда окружающей среде в размере 175 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.