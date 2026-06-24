Дума Нижнего присвоила звание Почётного ветерана города десяти нижегородцам

На заседании городской Думы Нижнего Новгорода 24 июня 2026 года под руководством Евгения Чинцова депутаты утвердили награждение десяти горожан званием «Почётный ветеран города Нижнего Новгорода». Об этом сообщили в Городской Думе Нижнего Новгорода.
Награда стала признанием их профессиональных достижений, многолетнего добросовестного труда, существенного вклада в социально-экономическое развитие города, а также активной общественной деятельности в рядах ветеранского сообщества в посттрудовой период.
В список награждённых вошли кандидатуры, выдвинутые районными администрациями: руководители и заместители ветеранских объединений районного и первичного уровней, ветераны Вооружённых сил, МЧС и участники боевых действий, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий крупных техногенных и природных катастроф — в том числе аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении. В числе удостоенных звания — житель блокадного Ленинграда.
Подавляющее большинство лауреатов обладает статусом «Ветеран труда», часть из них удостоена звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Трудовой стаж большинства награждённых превышает три десятилетия, при этом от 10 до 30 лет каждый из них отдал общественной работе.
Евгений Чинцов подчеркнул значимость принятого решения: «Сегодня мы приняли важное решение о присвоении звания “Почётный ветеран города Нижнего Новгорода” десяти нижегородцам. Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения».
Список граждан, которым в текущем году присвоено почётное звание:
Бирюков Валерий Михайлович;
Карасев Леонид Федорович;
Большакова Лариса Александровна;
Бурнин Сергей Петрович;
Модин Юрий Вячеславович;
Крылова Наталья Николаевна;
Поляшова Елена Михайловна;
Рудченко Надежда Александровна;
Колмаков Юрий Леонидович;
Колонская Ирина Константиновна.