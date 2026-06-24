Росавтодор проиграл спор: суд в Волгограде взыскал 198 тысяч за дорогу

В Волгограде и Волгоградской области стало известно о решении кассационного суда по спору о возмещении ущерба автовладельцу из Волгограда. В Волгограде рассмотрели дело, связанное с выплатой компенсации после повреждения автомобиля на платной трассе М-4 «Дон».
Инцидент произошел в марте 2024 года на участке автодороги М-4 «Дон» в Липецкой области. Автомобиль получил повреждения после наезда на металлический предмет, похожий на рессору, который находился на дорожном полотне и вылетел из-под колес грузовика. Тракторозаводской районный суд Волгограда частично удовлетворил иск и взыскал 198 тысяч рублей, а также 1 тысячу рублей компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция поддержала это решение.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу ГК «Российские автомобильные дороги» и признал ее доводы несостоятельными. В жалобе указывалось, что содержание участка выполняли подрядные организации, однако суд отметил, что владелец платной дороги обязан контролировать состояние дорожного полотна независимо от привлеченных подрядчиков.
Суд оставил ранее принятые судебные акты без изменений и отказал в удовлетворении кассационной жалобы. Решение означает, что владелец платной дороги несет ответственность за повреждения автомобилей из-за посторонних предметов на проезжей части.
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