Росавтодор проиграл спор: суд в Волгограде взыскал 198 тысяч за дорогу

Инцидент произошел в марте 2024 года на участке автодороги М-4 «Дон» в Липецкой области. Автомобиль получил повреждения после наезда на металлический предмет, похожий на рессору, который находился на дорожном полотне и вылетел из-под колес грузовика. Тракторозаводской районный суд Волгограда частично удовлетворил иск и взыскал 198 тысяч рублей, а также 1 тысячу рублей компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция поддержала это решение.