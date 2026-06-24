В Хабаровском крае жителей попросили не спасать птенцов на земле

В Хабаровском крае орнитологи напомнили жителям, почему не стоит подбирать птенцов, которых можно встретить на земле, — сообщает Комсомольский заповедник.
На днях под окнами офиса заповедника сотрудники наблюдали, как птенцы сибирской горихвостки учились летать. Молодые птицы совершали первые короткие перелёты, а взрослые особи находились рядом и продолжали о них заботиться.
По словам руководителя научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Риммы Андроновой, такие птенцы называются слётками. Они покидают гнездо ещё до того, как полностью освоят полёт, поскольку для развития крыльев им требуется больше пространства.
После вылета молодые птицы обычно держатся группой, а родители продолжают их кормить и предупреждать об опасности. Уже через несколько недель слётки становятся полностью самостоятельными.
Специалисты отмечают, что многие люди, увидев такого птенца на земле, пытаются его спасти и забирают домой. Однако в большинстве случаев делать этого не нужно.
Помощь требуется только тогда, когда птица ранена, запуталась в мусоре или находится в непосредственной опасности, например на проезжей части. В остальных случаях орнитологи советуют просто отойти подальше и не мешать птичьим «урокам полёта».