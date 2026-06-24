Подрядчика площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы

Отметим, что ремонт площади перед Северным вокзалом начали в июне. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей. Компания приводит в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Подрядчик демонтировал старое покрытие и укладывает новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы.