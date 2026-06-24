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Подрядчика площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы

Минприроды возбудило дело об административном правонарушении.

Подрядчика благоустройства площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы. Информацию об этом опубликовали на странице Минприроды «ВКонтакте».

Специалисты ведомства совместно с представителями администрации Калининграда провели обследование дерева. «На месте зафиксировано грубое нарушение правил охраны зелёных насаждений. Так, в ходе осмотра территории было обнаружено, что под укрывным материалом находятся корни деревьев, повреждённые в ходе производства работ по благоустройству территории. Сотрудники оперативно демонтировали ткань и заактировали все имеющиеся повреждения корневой системы», — сообщили в министерстве.

По факту возбудили административное дело по статье 73.1 КоАП Калининградской области. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Отметим, что ремонт площади перед Северным вокзалом начали в июне. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей. Компания приводит в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Подрядчик демонтировал старое покрытие и укладывает новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы.

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