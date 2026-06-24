Подрядчика площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы

Подрядчика благоустройства площади перед Северным вокзалом в Калининграде обещают наказать за повреждение ивы. Информацию об этом опубликовали на странице Минприроды «ВКонтакте».
Специалисты ведомства совместно с представителями администрации Калининграда провели обследование дерева. «На месте зафиксировано грубое нарушение правил охраны зелёных насаждений. Так, в ходе осмотра территории было обнаружено, что под укрывным материалом находятся корни деревьев, повреждённые в ходе производства работ по благоустройству территории. Сотрудники оперативно демонтировали ткань и заактировали все имеющиеся повреждения корневой системы», — сообщили в министерстве.
По факту возбудили административное дело по статье 73.1 КоАП Калининградской области. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Отметим, что ремонт площади перед Северным вокзалом начали в июне. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей. Компания приводит в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Подрядчик демонтировал старое покрытие и укладывает новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы.