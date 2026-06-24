Правоохранители спасли 25 краснокнижных рыб в Туруханском округе

В Туруханском округе правоохранители пресекли незаконный вылов особо ценных водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в июне на одном из участков Енисея сотрудники правоохранительных органов остановили моторную лодку «Салют» с двумя двигателями. На борту обнаружили 24 осетра и одну стерлядь, занесенных в Красную книгу России, а также запрещенные орудия лова — сеть длиной около 120 метров с крупной ячейкой и эхолот, который использовался для поиска рыбы.
Поскольку весь улов остался живым, рыб удалось вернуть в естественную среду обитания. Все 25 экземпляров выпустили обратно в Енисей. По предварительным оценкам, это позволило предотвратить ущерб водным биоресурсам на сумму более 11 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
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