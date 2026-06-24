Правоохранители спасли 25 краснокнижных рыб в Туруханском округе

По данным надзорного ведомства, в июне на одном из участков Енисея сотрудники правоохранительных органов остановили моторную лодку «Салют» с двумя двигателями. На борту обнаружили 24 осетра и одну стерлядь, занесенных в Красную книгу России, а также запрещенные орудия лова — сеть длиной около 120 метров с крупной ячейкой и эхолот, который использовался для поиска рыбы.