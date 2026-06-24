Коттеджный поселок построят в Лыскове

ДОМ.РФ объявил торги на право заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) в Лыскове — речь идет о земельном участке площадью 10,11 га. По данным пресс‑службы компании, градостроительный потенциал площадки составляет как минимум 9,2 тысячи квадратных метров малоэтажного жилья.
Аукцион пройдет 21 августа, а подать заявки на участие можно до 17 августа включительно. Стартовая стоимость права на заключение договора КРТ — 1,82 миллиона рублей.
Земельный участок расположен вблизи улиц Водозаборной и Казанской. По соседству — незастроенные земли и территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В относительной близости находится Лысковский плодопитомник, а также необходимая городская инфраструктура: магазины, социальные учреждения, отделения банков и заведения общественного питания.
Проект предусматривает не только строительство индивидуальных и блокированных домов, но и создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, в планы входит благоустройство территории и ее озеленение. Реализовать проект планируется в течение семи лет.
Напомним, Минград согласовал облик первого дома в рамках КРТ на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.