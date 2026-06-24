Нижегородцам напомнили, что делать, если пассажиру стало плохо на станции метро

Если самочувствие пассажира ухудшилось на станции, то, во-первых, надо сообщить об этом дежурному по станции, затем использовать тревожную кнопку и вызвать скорою медицинскую помощь. Оставлять пассажира в таком состоянии одного не рекомендуется.