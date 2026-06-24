Нижегородцам напомнили, что делать, если пассажиру стало плохо на станции метро или в вагоне поезда. Картинку с порядком действий опубликовали в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Если самочувствие пассажира ухудшилось на станции, то, во-первых, надо сообщить об этом дежурному по станции, затем использовать тревожную кнопку и вызвать скорою медицинскую помощь. Оставлять пассажира в таком состоянии одного не рекомендуется.
Если же кому-то стало плохо прямо в вагоне, то надо связаться с машинистом и сообщить ему номер вагона. На следующей станции вас будут ждать медики, которые смогут оказать первую помощь пострадавшему.
«Эти простые правила помогут спасти чью-то жизнь. Экстренные службы Нижегородской области — 112, 103», — напомнили жителям.
Кстати, вчера в нижегородской подземке стало плохо женщине, она упала на рельсы при выходе из вагона на станции «Чкаловская». Ей оказали помощь и доставили в больницу с травмами средней тяжести.