Исследователи со всего мира получат возможность работать со «Спектром-УФ»

«Несмотря на изменения в геополитической обстановке и отказ некоторых партнеров участвовать в проекте по финансовым причинам, мы не будем закрывать обсерваторию для исследователей и научных команд недружественных стран. Наука — это дело всего мира. И если мы не будем собирать заявки со всего мира и отбирать из них лучшие, то и качество науки упадет. Поэтому мы надеемся оставаться открытыми для всех астрономов», — заявил Шустов.