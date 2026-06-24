Исследователи со всего мира получат возможность работать со «Спектром-УФ»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские ученые не будут отказывать исследователям из недружественных государств при составлении научной программы будущей орбитальной обсерватории «Спектр-УФ». Об этом заявил на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2026» научный руководитель проекта «Спектр-УФ» академик РАН Борис Шустов.
«Несмотря на изменения в геополитической обстановке и отказ некоторых партнеров участвовать в проекте по финансовым причинам, мы не будем закрывать обсерваторию для исследователей и научных команд недружественных стран. Наука — это дело всего мира. И если мы не будем собирать заявки со всего мира и отбирать из них лучшие, то и качество науки упадет. Поэтому мы надеемся оставаться открытыми для всех астрономов», — заявил Шустов.
Как отметил академик, изначально «Спектр-УФ» должен был стать международной обсерваторией, однако в силу экономических и геополитических причин зарубежные партнеры или официально покинули проект, или отказались поставлять уже изготовленные и оплаченные российской стороной приборы и инструменты. Это вынудило РФ импортозаместить часть оборудования или создать более совершенные отечественные аналоги, в частности, фотокатоды на базе соединения цезия и йода для блока камер поля.
О «Спектре-УФ».
С момента запуска в 2031 году «Спектр-УФ» будет выступать преемником «Хаббла». Планируется, что российский телескоп будет получать совершенно новую информацию благодаря современному оборудованию и расположению над поверхностью Земли — в 70 раз выше, чем «Хаббл», на 35 тыс. км. Как минимум до 2041 года, «Спектр-УФ» будет единственным в мире космическим телескопом, собирающим данные в ультрафиолетовом диапазоне.