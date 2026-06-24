Отдых на Чёрном море подорожал для калининградцев на 44%

В регионе продолжили увеличиваться цены на размещение туристов. Проживание в хостелах подорожало на 11,22%, в гостиницах категории «одна звезда» или мотелях — на 10,43%, в трёхзвёздочных гостиницах — на 6,15%, в отелях категории четыре-пять звёзд — на 3,56%. На этом фоне заметно снизилась стоимость проживания в студенческих общежитиях — на 15,85%.