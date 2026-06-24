Астрономы рассказали о приближении редкого звездопада Июньские Боотиды и назвали даты пика

Для наблюдения стоит выбрать темное место вдали от городских огней и дать глазам около получаса на адаптацию. Лучшее время — после часа ночи до рассвета, когда радиант в Волопасе поднимается над северо-восточным горизонтом на достаточную высоту. Смотреть рекомендуется не прямо на радиант, а на обширную область вокруг этого созвездия, чтобы охватить больше видимых следов от метеоров.