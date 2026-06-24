Астрономы рассказали о приближении редкого звездопада Июньские Боотиды и назвали даты пика

Желто-оранжевыми падающими звездами можно будет полюбоваться с 22 июня по 2 июля. Пик звездопада придется в ночь с 27 на 28 июня. Этот метеорный поток называется Июньские Боотиды, и он считается одним из самых медленных и загадочных космических явлений.
Впервые Июньские Боотиды зафиксировал астроном Уильям Деннинг в 1916 году. Ученый отметил необычные небесные тела, движущиеся с аномально низкой скоростью, но порой они ярко светились в ночном небе.
Наблюдения за этими метеорами выявили непредсказуемость его активности. В одни годы Июньские Боотиды шли ярким мощным потоком, а порой их было очень трудно разглядеть. Эту загадку долго не могли разгадать. Оказалось, что на интенсивность звездопада сильное влияние оказывает Юпитер.
— Родительским телом Июньских Боотид выступает комета 7P/Понса-Виннеке, — поясняет эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. — Комета принадлежит к семейству Юпитера. Это означает, что ее орбита проходит вблизи планеты-гиганта, гравитация которого постоянно отклоняет ее от первоначального курса.
Комета, состоящая из льда, разных газов и пыли, при сближении с Солнцем начинает таять, образуя длинный пылевой хвост. Он под влиянием гравитации Юпитера обгоняет родительское тело, а иногда уходит в сторону. Интенсивность метеорного потока напрямую зависит от того, пересекает ли Земля плотный участок этого шлейфа или проходит через разреженную область, где частиц, оставленных кометой, крайне мало. Именно эта непредсказуемость долгое время не позволяла астрономам точно прогнозировать активность Боотид.
Сейчас движение метеорного потока предсказывают с помощью компьютерного моделирования. При этом определяется, когда Земля пройдет через наиболее плотные участки пылевого шлейфа, и можно примерно оценить ожидаемое число вспышек.
Точка появления Июньских Боотид, или радиант, находится в созвездии Волопаса, главным ориентиром является ярчайшая оранжевая звезда Арктур, расположенная на продолжении ручки ковша Большой Медведицы.
Скорость падающих звезд потока составляет около 14 километров в секунду, что почти в три раза медленнее, чем у Персеид. Из-за этого они оставляют хорошо заметные кратковременные следы. Цвет свечения преимущественно желтоватый или оранжевый — из-за сгорающих частиц натрия и железа.
Для наблюдения стоит выбрать темное место вдали от городских огней и дать глазам около получаса на адаптацию. Лучшее время — после часа ночи до рассвета, когда радиант в Волопасе поднимается над северо-восточным горизонтом на достаточную высоту. Смотреть рекомендуется не прямо на радиант, а на обширную область вокруг этого созвездия, чтобы охватить больше видимых следов от метеоров.