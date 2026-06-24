В Красноярске готовятся реставрировать фасады Троицкой церкви

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края одобрила проектную документацию для реставрации фасадов «Троицкой церкви». Церковь расположена на территории одноименного кладбища в Красноярске на улице Игарская. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Согласно проекту, специалистам предстоит выполнить: ремонт и восстановление кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов церкви; реставрацию декоративных элементов фасада; воссоздать исторические оконные и дверные проёмы, а также подлинные решетки окон восстановить шпиль колокольни и купол барабана по образцам XIX века; заменить кровлю и водосточную систему; обустроить архитектурную подсветку здания церкви Здание Троицкой церкви является градостроительной доминантой Покровской горы, вместе с часовней Параскевы Пятницы на Караульной горе, музеем «Мемориал Победы», историческим центром города и сквером Победителей формирует историческое кольцо Красноярска, — отметили в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.