Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края одобрила проектную документацию для реставрации фасадов «Троицкой церкви». Церковь расположена на территории одноименного кладбища в Красноярске на улице Игарская. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Согласно проекту, специалистам предстоит выполнить: ремонт и восстановление кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов церкви; реставрацию декоративных элементов фасада; воссоздать исторические оконные и дверные проёмы, а также подлинные решетки окон восстановить шпиль колокольни и купол барабана по образцам XIX века; заменить кровлю и водосточную систему; обустроить архитектурную подсветку здания церкви Здание Троицкой церкви является градостроительной доминантой Покровской горы, вместе с часовней Параскевы Пятницы на Караульной горе, музеем «Мемориал Победы», историческим центром города и сквером Победителей формирует историческое кольцо Красноярска, — отметили в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
В Красноярске готовятся реставрировать фасады Троицкой церкви
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края одобрила проектную документацию для реставрации фасадов «Троицкой церкви». Церковь расположена на.
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