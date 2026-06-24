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Фигурист Александр Галлямов показал, как он болеет за Криштиану Роналду

Роналду — любимый футболист Галлямова.

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 в парном фигурном катании Александр Галлямов показал в своих соцсетях, как он болеет за Криштиану Роналду на проходящем сейчас чемпионате мира по футболу.

Галлямов сфотографирован стоящим перед телевизором, на экране которого только что забивший гол Роналду. Фигурист одет в футболку с надписью RONALDO и «семёркой» на спине — культовым номером легендарного португальца.

«Siiiuuu!» — гласит подпись под фото.

Это фирменное восклицание Криштиану после забитого гола знакомо всем его болельщикам. А Александр Галлямов — один из них. Он сам играет в свободное время в футбол и даже участвует в соревнованиях в составе медиафутбольного клуба «Чисто Питер». Его любимая команда — «Зенит». Любимый футболист — Криштиану Роналду, которого Александр считает для себя ролевой моделью спортсмена.

23 июня в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии со счётом 5:0 разгромила сборную Узбекистана. Два гола из пяти забил Роналду.

«Мы тоже смотрели», «Уникальный футболист! И уникальный фигурист!», «Главный болельщик», — оставляют свои комментарии под постом Галлямова его подписчики.

Напомним, что Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной они бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и в личных соревнованиях (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).