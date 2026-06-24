Фигурист Александр Галлямов показал, как он болеет за Криштиану Роналду

Это фирменное восклицание Криштиану после забитого гола знакомо всем его болельщикам. А Александр Галлямов — один из них. Он сам играет в свободное время в футбол и даже участвует в соревнованиях в составе медиафутбольного клуба «Чисто Питер». Его любимая команда — «Зенит». Любимый футболист — Криштиану Роналду, которого Александр считает для себя ролевой моделью спортсмена.