Фигурист Александр Галлямов показал, как он болеет за Криштиану Роналду

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 в парном фигурном катании Александр Галлямов показал в своих соцсетях, как он болеет за Криштиану Роналду на проходящем сейчас чемпионате мира по футболу.
Галлямов сфотографирован стоящим перед телевизором, на экране которого только что забивший гол Роналду. Фигурист одет в футболку с надписью RONALDO и «семёркой» на спине — культовым номером легендарного португальца.
«Siiiuuu!» — гласит подпись под фото.
Это фирменное восклицание Криштиану после забитого гола знакомо всем его болельщикам. А Александр Галлямов — один из них. Он сам играет в свободное время в футбол и даже участвует в соревнованиях в составе медиафутбольного клуба «Чисто Питер». Его любимая команда — «Зенит». Любимый футболист — Криштиану Роналду, которого Александр считает для себя ролевой моделью спортсмена.
23 июня в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии со счётом 5:0 разгромила сборную Узбекистана. Два гола из пяти забил Роналду.
«Мы тоже смотрели», «Уникальный футболист! И уникальный фигурист!», «Главный болельщик», — оставляют свои комментарии под постом Галлямова его подписчики.
Напомним, что Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной они бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и в личных соревнованиях (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).