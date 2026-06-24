Подрядчика, подрубившего корни ивы у Северного вокзала, хотят оштрафовать

В Калининграде намерены привлечь к ответственности подрядчика, сотрудники которого подрубили корни дерева у входа на Северный вокзал. Об этом вечером 23 июня сообщила пресс-служба регионального минприроды. Представители министерства уточнили, что выездное обследование ивы проходило еще на прошлой неделе. В выезде принимали участие и сотрудники администрации города.