Подрядчика, подрубившего корни ивы у Северного вокзала, хотят оштрафовать

В Калининграде намерены привлечь к ответственности подрядчика, сотрудники которого подрубили корни дерева у входа на Северный вокзал. Об этом вечером 23 июня сообщила пресс-служба регионального минприроды. Представители министерства уточнили, что выездное обследование ивы проходило еще на прошлой неделе. В выезде принимали участие и сотрудники администрации города.
«На месте зафиксировано грубое нарушение правил охраны зеленых насаждений, — отметили специалисты. — Так, в ходе осмотра территории было обнаружено, что под укрывным материалом находятся корни деревьев, поврежденные в ходе производства работ по благоустройству территории. Сотрудники оперативно демонтировали ткань и заактировали все имеющиеся повреждения корневой системы».
Представители министерства добавили, что по факту повреждения зеленых насаждений министерством возбуждено дело об административном правонарушении по ст 73.1 КоАП Калининградской области. Ответственность по указанной статье достигает 300 тысяч рублей.
Согласно порталу Госзакупок, ремонт покрытия у Северного вокзала проводит компания «Мосинжиниринг». Контракт с ней был заключен по максимальной стоимости — за 24 513 849 рублей. Ранее ту же компанию общественники обвинили в уничтожении части исторического мощения на улице Галицкого.