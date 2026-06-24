Площадку празднования 60-летия Нижнекамска изменили из-за угрозы атак БПЛА

По его словам, изначально торжества планировались на майдане, однако из-за масштабной программы, участия приглашенных артистов и возможных угроз приняли решение перенести основную площадку.
Вечерний концерт с участием хедлайнеров пройдет у ТЦ «Маназара».
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