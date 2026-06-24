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Площадку празднования 60-летия Нижнекамска изменили из-за угрозы атак БПЛА

В Нижнекамске изменили место проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города. Причиной стала возможная угроза атаки беспилотников, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев во время прямого эфира.

По его словам, изначально торжества планировались на майдане, однако из-за масштабной программы, участия приглашенных артистов и возможных угроз приняли решение перенести основную площадку.

Вечерний концерт с участием хедлайнеров пройдет у ТЦ «Маназара».

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