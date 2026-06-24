Власти Калининграда подсчитали, сколько в городе арендных и личных самокатов

В 2024 году самокатов стало уже 4 000, а транзакций — 2,37 млн. В 2025-м число поездок перевалило за отметку в три миллиона. Если сравнивать текущую ситуацию с 2023 годом, количество СИМ в Калининграде выросло более чем в три раза — на 226,6%, а трафик — на 181,2%.