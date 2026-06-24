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Власти Калининграда подсчитали, сколько в городе арендных и личных самокатов

Число таких СИМ резко выросло в 2024-м.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде около 70% самокатов — арендные, остальные — личные. Об этом заявил глава дорожно-транспортного отдела мэрии Антон Романов.

Парк кикшеринга за последний год сократился примерно на 15,5%. Если в 2025-м в городе насчитывалось 5 800 самокатов, то в 2026-м — 4 900. В собственности у калининградцев чуть более 2 тысяч единиц.

Первые операторы появились в Калининграде в 2023 году. Тогда число арендных СИМ составляло 1 500 единиц, а количество поездок достигало 1,1 млн.

В 2024 году самокатов стало уже 4 000, а транзакций — 2,37 млн. В 2025-м число поездок перевалило за отметку в три миллиона. Если сравнивать текущую ситуацию с 2023 годом, количество СИМ в Калининграде выросло более чем в три раза — на 226,6%, а трафик — на 181,2%.

Эксперты считают, что арендные электросамокаты гораздо проще регулировать, чем индивидуальные. «Клопс» провёл круглый стол по проблемам СИМ в городах региона. Что сказали специалисты и участники отрасли, читайте в материале.

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