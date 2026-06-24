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В Красноярске после капремонта откроют две школы на правом берегу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В новом учебном году после капитального ремонта заработают сразу две школы на правобережье — № 94 в Ленинском районе и № 78 в Свердловском районе. Обе школы построены несколько десятилетий назад и сейчас проходят масштабное обновление.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В новом учебном году после капитального ремонта заработают сразу две школы на правобережье — № 94 в Ленинском районе и № 78 в Свердловском районе. Обе школы построены несколько десятилетий назад и сейчас проходят масштабное обновление.

В школе № 94 (ул. Московская, 20а) ремонт уже на завершающей стадии. Здесь полностью заменили инженерные сети, обновили кровлю и сделали внутреннюю отделку. Сейчас подрядчик приводит в порядок фасад и устанавливает тепловой узел. В здании также появится подъемник для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Школа получит новое оборудование — от интерактивных досок до спортивного инвентаря. Территорию вокруг здания уже заасфальтировали. 1 сентября сюда вернутся более 1200 учеников.

В школе № 78 (ул. Тимошенкова, 82) основные строительные работы также выполнены. Завершены демонтаж и ремонт кровли, идет отделка помещений, установка дверей и окон. Общая готовность объекта оценивается в 74%, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время ремонта выявили дополнительные дефекты конструкций, поэтому были подготовлены технические решения и направлены на экспертизу. На объекте регулярно проходят рабочие штабы с участием специалистов и администрации.

После завершения работ школа также получит новое оборудование, обновленные спортивные площадки и благоустроенную территорию. В новом учебном году сюда вернутся более 1300 школьников.

Добавим, всего в этом году после капитального ремонта в Красноярске планируют открыть четыре школы. Кроме № 78 и № 94, обновятся гимназия № 13 и образовательная площадка комплекса «Покровский» на ул. Степана Разина. Еще в четырех школах ремонт стартует в этом году.

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