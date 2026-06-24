В Красноярске после капремонта откроют две школы на правом берегу

Добавим, всего в этом году после капитального ремонта в Красноярске планируют открыть четыре школы. Кроме № 78 и № 94, обновятся гимназия № 13 и образовательная площадка комплекса «Покровский» на ул. Степана Разина. Еще в четырех школах ремонт стартует в этом году.