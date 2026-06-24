Дмитрий Махонин провел краевой оперштаб по готовности мест отдыха у воды

В прошлом году места отдыха у воды организовали в 27 муниципалитетах, включая Верещагинский, Губахинский, Оханский, Кудымкарский и Нытвенский округа. Дмитрий Махонин перед главами муниципалитетов поставил задачу должным образом содержать и готовить к лету организованные места отдыха у воды, а также своевременно устранять нарушения.