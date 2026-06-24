Избирком: на выборах в сентябре калининградцы смогут проголосовать дистанционно

В марте газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что на выборах депутатов Госдумы в 2026 году дистанционное электронное голосование могут применить примерно в 41 регионе страны. По данным издания, одним из основных условий для включения субъекта в перечень является наличие опыта проведения таких выборов. Тогда же близкий к ЦИК собеседник издания говорил, что к думской кампании сохранится «примерно прежний уровень охвата территорий ДЭГ». Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее допускала, что число регионов с опытом применения дистанционного голосования к 2026 году может вырасти до 40−45.