Избирком: на выборах в сентябре калининградцы смогут проголосовать дистанционно

Центральная избирательная комиссия России согласовала перечень регионов, где на выборах в сентябре будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В список вошла и Калининградская область, сообщили в региональном избиркоме.
ДЭГ будет доступно на выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Калининградской области, а также на совмещенных с ними выборах депутатов окружных советов муниципальных образований.
Кроме дистанционного голосования, жители региона смогут проголосовать в один из трех дней — в пятницу, субботу или воскресенье, а также выбрать любой удобный избирательный участок на территории области независимо от места регистрации. Тем, кто в дни голосования будет находиться за пределами региона, ДЭГ позволит принять участие в региональных выборах удаленно.
В избиркоме напомнили, что дистанционное электронное голосование уже использовалось в Калининградской области. Впервые систему применили на выборах губернатора в 2022 году. Затем ее использовали на выборах президента России и губернатора области в 2024 году, а также на муниципальных выборах в трех округах в 2023 году.
Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуги» можно будет с 3 августа по 14 сентября включительно. Прием заявок завершится в 22:59 по калининградскому времени.
В марте газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что на выборах депутатов Госдумы в 2026 году дистанционное электронное голосование могут применить примерно в 41 регионе страны. По данным издания, одним из основных условий для включения субъекта в перечень является наличие опыта проведения таких выборов. Тогда же близкий к ЦИК собеседник издания говорил, что к думской кампании сохранится «примерно прежний уровень охвата территорий ДЭГ». Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее допускала, что число регионов с опытом применения дистанционного голосования к 2026 году может вырасти до 40−45.