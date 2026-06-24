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Избирком: на выборах в сентябре калининградцы смогут проголосовать дистанционно

Подать заявление для участия в ДЭГ через портал «Госуслуги» можно будет с 3 августа по 14 сентября.

Центральная избирательная комиссия России согласовала перечень регионов, где на выборах в сентябре будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В список вошла и Калининградская область, сообщили в региональном избиркоме.

ДЭГ будет доступно на выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Калининградской области, а также на совмещенных с ними выборах депутатов окружных советов муниципальных образований.

Кроме дистанционного голосования, жители региона смогут проголосовать в один из трех дней — в пятницу, субботу или воскресенье, а также выбрать любой удобный избирательный участок на территории области независимо от места регистрации. Тем, кто в дни голосования будет находиться за пределами региона, ДЭГ позволит принять участие в региональных выборах удаленно.

В избиркоме напомнили, что дистанционное электронное голосование уже использовалось в Калининградской области. Впервые систему применили на выборах губернатора в 2022 году. Затем ее использовали на выборах президента России и губернатора области в 2024 году, а также на муниципальных выборах в трех округах в 2023 году.

Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуги» можно будет с 3 августа по 14 сентября включительно. Прием заявок завершится в 22:59 по калининградскому времени.

В марте газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что на выборах депутатов Госдумы в 2026 году дистанционное электронное голосование могут применить примерно в 41 регионе страны. По данным издания, одним из основных условий для включения субъекта в перечень является наличие опыта проведения таких выборов. Тогда же близкий к ЦИК собеседник издания говорил, что к думской кампании сохранится «примерно прежний уровень охвата территорий ДЭГ». Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее допускала, что число регионов с опытом применения дистанционного голосования к 2026 году может вырасти до 40−45.

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