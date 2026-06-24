CBS: в США появятся два полигона для имитации условий конфликта на Украине

[На этих полигонах] можно будет вести радиоэлектронную борьбу и создать все условия для активного противодействия, а также привлекать производителей беспилотников и разработчиков средств борьбы с дронами.
Он добавил, что солдаты должны посещать эти полигоны, чтобы «совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками».
Дрисколл утверждает, что в США уже есть места, где армия может проводить «безопасные» испытания.
При этом министр отказался уточнить, где будут находиться все эти полигоны, пока идет процесс планирования.
Дуэйн Хейс, представитель Управления стратегических угроз армии США, подчеркнул, что, хотя США «хороши» в производстве технически продвинутых дорогих боеприпасов, таких как ракеты-перехватчики Patriot и THAAD, им необходимо производить и дешевые антиракеты, которые можно использовать в «жестокой войне на истощение», подобной конфликту на Украине. Дрисколл поддержал его: «Дешевые боеприпасы не предназначены для замены… так называемых продуктов Феррари [Patriot и THAAD], но нам нужны дополнения к ним».