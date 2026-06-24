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CBS: в США появятся два полигона для имитации условий конфликта на Украине

Министр армии Дэн Дрисколл во вторник заявил, что в США создадут два полигона с имитацией боев на Украине для тестирования систем РЭБ, беспилотников и средств противодействия им, сообщает американский канал CBS News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Дрисколла, в ближайшие четыре-шесть недель в США намерены создать как минимум два полигона с имитацией условий боевых действий на Украине, говорится в статье.

[На этих полигонах] можно будет вести радиоэлектронную борьбу и создать все условия для активного противодействия, а также привлекать производителей беспилотников и разработчиков средств борьбы с дронами.

Дэн Дрисколл
министр армии США

Он добавил, что солдаты должны посещать эти полигоны, чтобы «совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками».

Дрисколл утверждает, что в США уже есть места, где армия может проводить «безопасные» испытания.

Но в Пентагоне рассматривают возможность создания полигона за пределами страны для проведения «гораздо более серьезных испытаний», в том числе с использованием гиперзвукового оружия.

При этом министр отказался уточнить, где будут находиться все эти полигоны, пока идет процесс планирования.

Дуэйн Хейс, представитель Управления стратегических угроз армии США, подчеркнул, что, хотя США «хороши» в производстве технически продвинутых дорогих боеприпасов, таких как ракеты-перехватчики Patriot и THAAD, им необходимо производить и дешевые антиракеты, которые можно использовать в «жестокой войне на истощение», подобной конфликту на Украине. Дрисколл поддержал его: «Дешевые боеприпасы не предназначены для замены… так называемых продуктов Феррари [Patriot и THAAD], но нам нужны дополнения к ним».

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