CBS: в США появятся два полигона для имитации условий конфликта на Украине

Дуэйн Хейс, представитель Управления стратегических угроз армии США, подчеркнул, что, хотя США «хороши» в производстве технически продвинутых дорогих боеприпасов, таких как ракеты-перехватчики Patriot и THAAD, им необходимо производить и дешевые антиракеты, которые можно использовать в «жестокой войне на истощение», подобной конфликту на Украине. Дрисколл поддержал его: «Дешевые боеприпасы не предназначены для замены… так называемых продуктов Феррари [Patriot и THAAD], но нам нужны дополнения к ним».