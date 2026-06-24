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Адвокат сказал, могут ли белорусы забрать забытые вещи из камеры хранения магазина через несколько дней

Адвокат сказал, как забрать забытые в камере хранения магазина вещи.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев сказал, можно ли забрать забытые вещи из камеры хранения магазина через несколько дней. Подробности сообщает aif.by.

Могилевчанин оставил в камере хранения сумку и вспомнил об этом лишь через неделю. Мужчина поинтересовался, есть у него право требовать свои вещи назад и не выбросит ли их администрация.

— Нет, магазин не имеет права выбрасывать забытые вещи ни после смены, ни по истечении продолжительного срока, — заявил адвокат.

По словам специалиста, вещи, оставленные в камере хранения, считаются забытыми, а не брошенными, и магазин является их законным временным хранителем. Помещая свои вещи в ячейку и забирая ключ, белорусы фактически заключают договор безвозмездного хранения. При этом ключ или же жетон, поясняет Горбачев, и есть подтверждение принятия магазином вещей на хранение.

— Через неделю гражданин имеет право требовать свою сумку назад в полной сохранности. В случае пропажи или порчи вещей магазин возмещает их полную стоимость, — подчеркнул адвокат.

В случае, если вещи пропали, белорусам следует составить акт вместе с администрацией магазина. Если администрация отказывается содействовать, то необходимо вызвать милицию. Также рекомендована требовать записи камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства пропажи вещей.

— Вещи, за которыми владелец в итоге так и не явился, передаются сотрудникам органов внутренних дел, — пояснил Владимир Горбачев.

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