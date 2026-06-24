Адвокат сказал, могут ли белорусы забрать забытые вещи из камеры хранения магазина через несколько дней

По словам специалиста, вещи, оставленные в камере хранения, считаются забытыми, а не брошенными, и магазин является их законным временным хранителем. Помещая свои вещи в ячейку и забирая ключ, белорусы фактически заключают договор безвозмездного хранения. При этом ключ или же жетон, поясняет Горбачев, и есть подтверждение принятия магазином вещей на хранение.