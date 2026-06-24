Адвокат сказал, могут ли белорусы забрать забытые вещи из камеры хранения магазина через несколько дней

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев сказал, можно ли забрать забытые вещи из камеры хранения магазина через несколько дней. Подробности сообщает aif.by.
Могилевчанин оставил в камере хранения сумку и вспомнил об этом лишь через неделю. Мужчина поинтересовался, есть у него право требовать свои вещи назад и не выбросит ли их администрация.
— Нет, магазин не имеет права выбрасывать забытые вещи ни после смены, ни по истечении продолжительного срока, — заявил адвокат.
По словам специалиста, вещи, оставленные в камере хранения, считаются забытыми, а не брошенными, и магазин является их законным временным хранителем. Помещая свои вещи в ячейку и забирая ключ, белорусы фактически заключают договор безвозмездного хранения. При этом ключ или же жетон, поясняет Горбачев, и есть подтверждение принятия магазином вещей на хранение.
— Через неделю гражданин имеет право требовать свою сумку назад в полной сохранности. В случае пропажи или порчи вещей магазин возмещает их полную стоимость, — подчеркнул адвокат.
В случае, если вещи пропали, белорусам следует составить акт вместе с администрацией магазина. Если администрация отказывается содействовать, то необходимо вызвать милицию. Также рекомендована требовать записи камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства пропажи вещей.
— Вещи, за которыми владелец в итоге так и не явился, передаются сотрудникам органов внутренних дел, — пояснил Владимир Горбачев.
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