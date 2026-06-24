Ученые БФУ им. Канта разработали «съедобную» защиту для нейронов

На следующем шаге для практического применения разработанного циклического пептида необходимо подтвердить его эффективность в доклинических и клинических испытаниях, пояснили в БФУ им. И. Канта. «Наша нынешняя работа идет в этом направлении. Так, в частности, мы разработали рецептуру мясного функционального продукта питания на основе циклического пептида, и сейчас ведутся работы по оценке его эффективности на животных», — рассказала автор работы.