«Черных риелторов» судят в Липецке за хищение квартир и убийство семи человек

«Ъ-Черноземье» писал, что Олега Сбродова задержали и заключили под стражу еще в 2023 году. Тогда было известно о двух жертвах схемы «черных риелторов». Тело одного мужчины, скончавшегося от острой алкогольной интоксикации, обнаружили 14 декабря 2021 года на пустыре недалеко от торгового центра на Елецком шоссе. Незадолго до смерти он продал квартиру обвиняемому и остался без средств. Второй жертвой, по версии следствия, стал 58-летний липчанин, продавший Сбродову квартиру на проспекте Победы в Липецке. В качестве способа убийства также было выбрано отравление этиловым спиртом.