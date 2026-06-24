21 участок изымают для Восточного обхода под Нижним Новгородом

В зону изъятия попали земли на набережной Гребного канала, в слободе Подновье, деревнях Кузьминка, Афонино, Крутая и Опалиха, а также на нескольких улицах в Кстове. Среди собственников значатся коммерческие компании, включая «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «МРСК Центра и Приволжья», а также семь физических лиц. Всем правообладателям обещают возместить рыночную стоимость участков и расположенной на них недвижимости.