21 участок изымают для Восточного обхода под Нижним Новгородом

В Нижегородской области изымают 21 земельный участок для нужд строительства первой очереди Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в распоряжении регионального министерства имущественных и земельных отношений от 19 июня, выпущенном на основании ходатайства Главного управления автодорог области.
В зону изъятия попали земли на набережной Гребного канала, в слободе Подновье, деревнях Кузьминка, Афонино, Крутая и Опалиха, а также на нескольких улицах в Кстове. Среди собственников значатся коммерческие компании, включая «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «МРСК Центра и Приволжья», а также семь физических лиц. Всем правообладателям обещают возместить рыночную стоимость участков и расположенной на них недвижимости.
Сейчас завершается проектирование первой очереди обхода от кстовской трассы до улицы Лысогорской, часть подэтапов уже одобрена госэкспертизой. На начало 2026 года стоимость этого отрезка оценивалась в 32,88 млрд рублей, а всего проекта с мостом через Волгу — в 203,8 млрд рублей. Дорогу планируют сделать платной и построить в рамках концессии.
Ранее сообщалось, что свыше 60 млн рублей выделили на проектирование участка Восточного обхода.