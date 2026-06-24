В Абакане лжекосметолога будут судить после осложнений у пациентки

По версии следствия, в январе 2025 года женщина арендовала кабинет в одном из салонов красоты города и проводила инъекционные косметологические процедуры. При этом у неё не было высшего медицинского образования, квалификации врача-косметолога и лицензии министерства здравоохранения Хакасии на оказание медицинских услуг.