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В Абакане лжекосметолога будут судить после осложнений у пациентки

В Абакане перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном оказании косметологических услуг.

В Абакане перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном оказании косметологических услуг. Об этом сообщили ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в январе 2025 года женщина арендовала кабинет в одном из салонов красоты города и проводила инъекционные косметологические процедуры. При этом у неё не было высшего медицинского образования, квалификации врача-косметолога и лицензии министерства здравоохранения Хакасии на оказание медицинских услуг.

В том же месяце обвиняемая провела косметологическую коррекцию лица 52-летней жительнице Абакана. После процедуры у пациентки возникли осложнения, которые привели к причинению вреда здоровью средней тяжести.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности). Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

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