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На станции перегрузки отходов на Правой набережной выявили нарушения

Руководитель компании получил прокурорское представление.

Станция перегрузки коммунальных отходов на Правой набережной в Калининграде попалась на нарушениях законодательства. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что ООО «Блеск Профи» допущены нарушения в части накопления отходов вне контейнеров. Кроме того, отсутствует проект санитарно-защитной зоны.

Природоохранным прокурором в адрес руководителя юридического лица уже внесено представление, виновные привлечены к ответственности.

Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.

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