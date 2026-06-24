На станции перегрузки отходов на Правой набережной выявили нарушения

Станция перегрузки коммунальных отходов на Правой набережной в Калининграде попалась на нарушениях законодательства. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что ООО «Блеск Профи» допущены нарушения в части накопления отходов вне контейнеров. Кроме того, отсутствует проект санитарно-защитной зоны.
Природоохранным прокурором в адрес руководителя юридического лица уже внесено представление, виновные привлечены к ответственности.
Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.
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