В городе Ливны Орловской области обновят 3 участка тепловых сетей

Три участка тепловых сетей отремонтируют в городе Ливны Орловской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
На отрезке тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия «Арья Супер Фордж» подрядная организация уже завершила демонтаж. На двух других объектах демонтажные работы продолжаются. Речь идет об участке от дома № 231 по улице Мира до дома № 229, а также от дома № 17 по улице Денисова до дома № 191 по улице Мира.
В администрации отметили, что после ремонта коммунальной инфраструктуры значительно снизится аварийность в зимний период и повысится надежность теплоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.