В городе Ливны Орловской области обновят 3 участка тепловых сетей

На отрезке тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия «Арья Супер Фордж» подрядная организация уже завершила демонтаж. На двух других объектах демонтажные работы продолжаются. Речь идет об участке от дома № 231 по улице Мира до дома № 229, а также от дома № 17 по улице Денисова до дома № 191 по улице Мира.