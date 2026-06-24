В Липецкой области ограничили продажу бензина на пять дней

С 23 по 28 июня включительно в Липецкой области будет ограничена продажа бензина. В этот период физические лица смогут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводятся. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.