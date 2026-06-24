Еще 3 предприятия Волгоградской области повысят производительность труда

Совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) компании выберут пилотный поток, на котором будут внедряться улучшения. Всего проект продлится шесть месяцев. Параллельно двое сотрудников от каждого предприятия пройдут обучение на инструкторов по бережливому производству. Они смогут тиражировать бережливые практики на другие участки после официального завершения программы.