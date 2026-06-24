Еще 3 предприятия Волгоградской области повысят производительность труда

Три предприятия Волгоградской области вошли в число участников федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Речь идет о предприятиях «Волгоградтранспригород», «Газпром Газораспределение Волгоград» и «Синергия», сообщили в областном центре «Мой бизнес».
Совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) компании выберут пилотный поток, на котором будут внедряться улучшения. Всего проект продлится шесть месяцев. Параллельно двое сотрудников от каждого предприятия пройдут обучение на инструкторов по бережливому производству. Они смогут тиражировать бережливые практики на другие участки после официального завершения программы.
Напомним, что подать заявку на участие в федпроекте можно на платформе производительность.рф. Информация о мерах государственной поддержки предоставляется по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8−800−302−3−203. Также ее можно получить по адресу: Волгоград, пр. им. Маршала Жукова, 3.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.