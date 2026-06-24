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В Воронежской области три человека сдали ЕГЭ на 200 баллов и 86 человек на 100 баллов

Сразу 33 воронежских выпускника набрали 100 баллов по физике.

По состоянию на 24 июня, в Воронежской области три 200-балльника и 86 — 100-балльников. О текущих результатах единого государственного экзамена в среду сообщила региональный министр образования Наталья Салогубова.

— Выдающиеся результаты сразу по двум дисциплинам показали выпускница Давыдовской школы Дарья Бокова, Артем Кохан из воронежского лицея № 65 и Тимофей Хрестенков из Новоусманского образовательного центра. Дарье покорился высший балл по химии и русскому языку. Артем блестяще справился с русским и физикой. А Тимофей показал абсолютный результат на сложнейших экзаменах по профильной математике и физике, — отметила чиновница.

Наталья Салогубова добавила, что результаты экзаменационной кампании 2026 можно считать особенными. Сразу 33 воронежских выпускника набрали 100 баллов по физике — это почти в пять раз больше, чем в прошлом году (семь человек). Пятеро сдали на максимум профильную математику. Еще двое школьников области отличились на экзамене по обществознанию, набрав наивысшие 100 баллов.