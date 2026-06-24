В Воронежской области три человека сдали ЕГЭ на 200 баллов и 86 человек на 100 баллов

Наталья Салогубова добавила, что результаты экзаменационной кампании 2026 можно считать особенными. Сразу 33 воронежских выпускника набрали 100 баллов по физике — это почти в пять раз больше, чем в прошлом году (семь человек). Пятеро сдали на максимум профильную математику. Еще двое школьников области отличились на экзамене по обществознанию, набрав наивысшие 100 баллов.