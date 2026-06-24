12 тысяч родителей в Волгограде получили новую семейную выплату от СФР в июне

Деньги тем, кому одобрили выплату, будут приходить один раз в год, обратиться за ее получением можно с 1 июня по 1 октября. Размер рассчитывается индивидуально: это разница между суммой расчётного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.