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Жителей Красноярского края предупредили о грозах и граде

25−26 июня в центральных и южных муниципальных округах края местами ожидаются очень сильные дожди.

Источник: Комсомольская правда

25 и 26 июня в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.

По данным портала Gismeteo, завтра, 25 июня, в Красноярске будет до +31 градуса, вечером ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду.

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