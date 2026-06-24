Жителей Красноярского края предупредили о грозах и граде

25 и 26 июня в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
По данным портала Gismeteo, завтра, 25 июня, в Красноярске будет до +31 градуса, вечером ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду.
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